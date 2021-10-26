Штрафы за отсутствие маски. Сколько придется заплатить: названы суммы

В Украине с 23 сентября по 25 октября было составлено более 40,5 тысяч постановлений из-за пребывания граждан в общественных местах без защитных масок. При этом было составлено почти 4,9 тысячи административных протоколов за нарушение правил карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины .

При отсутствии защитной маски при нахождении в общественном транспорте грозит штраф в размере от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Таким образом, сумма штрафа за отказ носить маску составляет от 170 до 255 гривен.

Напомним, ответственность за нарушение правил пассажирских перевозок будут нести перевозчики, именно на них правоохранители будут составлять протокол.

Кроме того, за отсутствие COVID-документов пассажиры межрегионального транспорта должны будут выплатить штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.