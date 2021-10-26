Штрафи за відсутність маски. Скільки доведеться заплатити: названі суми

Фото: за відсутність маски у пасажира в транспорті загрожує штраф (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні з 23 вересня по 25 жовтня було складено понад 40,5 тисяч постанов через перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. При цьому було складено майже 4,9 тисячі адміністративних протоколів за порушення правил карантину.

При відсутності захисної маски при знаходженні в громадському транспорті загрожує штраф у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином, сума штрафу за відмову носити маску становить від 170 до 255 гривень.