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В Швеции будут вакцинировать детей в возрасте от 12 лет

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Швеция, Четверг 16 сентября 2021 14:53
В Швеции будут вакцинировать детей в возрасте от 12 лет Фото: в Швеции будут вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет (facebook.com/EuropeanCommission)
Автор: Сергей Пышкин

В Швеции планируют начать вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет уже этой осенью. В стране 80% шведов старше 16 лет прошли полный курс прививки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам премьер-министра Швеции Стефана Левена, введение вакцинации среди детей в возрасте от 12 до 15 лет должно помочь им избежать серьезных заболеваний.

"Это снижает риск тяжелых и серьезных заболеваний и риск того, что вы пропустите школу", - отметил Левен.

Добавим, что сегодня в Швеции более 80% граждан старше 16 лет - вакцинированы первой дозой. Почти 75% - прошли полный курс прививки.

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