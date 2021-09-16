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У Швеції вакцинуватимуть дітей віком від 12 років

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Швеція, Четвер 16 вересня 2021 14:53
У Швеції вакцинуватимуть дітей віком від 12 років Фото: у Швеції вакцинуватимуть дітей віком від 12 до 15 років (facebook.com/EuropeanCommission)
Автор: Сергій Пишкін

У Швеції планують розпочати вакцинацію дітей віком від 12 до 15 років вже цієї осені. В країні 80% шведів старше 16 років пройшли повний курс щеплення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами прем'єр-міністра Швеції Стефана Левена, запровадження вакцинації серед дітей віком від 12 до 15 років повинно допомогти їм запобігти серйозних захворювань.

"Це знижує ризик важких і серйозних захворювань і ризик того, що ви пропустите школу", - відзначив Левен.

Додамо, що сьогодні в Швеції більше ніж 80% громадян старше 16 років - вакциновані першою дозою. Майже 75% - пройшли повний курс щеплення.

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