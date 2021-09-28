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В Швеции начали бустерную вакцинацию от COVID, но не всех

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Швеция, Вторник 28 сентября 2021 18:55
В Швеции начали бустерную вакцинацию от COVID, но не всех Фото: в Швеции начали бустерную вакцинацию от COVID, но не всех (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Швеции вакцинировали бустерной дозой небольшое количество людей. Министр здравоохранения Елена Халленгрен отметила, что бустер вскоре будут предлагать лицам старше 80 лет и дополнительным группам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Пока что третью дозу укололи небольшому количеству людей, однако, как отметила глава Минздрава, в скором времени бустер будут предлагать лицам, которые находятся в домах для людей пожилого возраста. Также вакцинацию дополнительной дозой введут и в системах поддержки жизнеобеспечения.

"Те, кто больше всего в этом нуждается, по-прежнему будут на первом месте", - заявила Халленгрен.

Отмечается, что на этой неделе Швеция снимет большинство COVID-ограничений и рекомендаций.

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