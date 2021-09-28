ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Швеції розпочали бустерну вакцинацію від COVID, але не всіх

Новость на русском →
Швеція, Вівторок 28 вересня 2021 18:55
В Швеції розпочали бустерну вакцинацію від COVID, але не всіх Фото: в Швеції розпочали бустерну вакцинацію від COVID, але не всіх (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Швеції вакцинували бустерною дозою невелику кількість людей. Міністр охорони здоров’я Олена Халленгрен відзначила, що бустер незабаром пропонуватимуть особам старше 80 років й додатковим групам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Поки що третю дозу щепили невеликій кількості людей, однак, як відзначила голова МОЗ, незабаром бустер пропонуватимуть особам, які перебувають в будинках для людей літнього віку. Також вакцинування додатковою дозою запровадять й в системах підтримки життєзабезпечення.

"Ті, хто найбільше цього потребує, як і раніше будуть на першому місці", - заявила Халленгрен.

Зазначається, що цього тижня Швеція зніме більшість COVID-обмежень та рекомендацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеция Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус