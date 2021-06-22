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В Швеции начнут COVID-вакцинацию несовершеннолетних

Автор: Андрей Василюк

Швеция будет предлагать вакцину против COVID-19 всем людям в возрасте от 16 лет. Почти треть взрослого населения страны уже полностью вакцинирована.

Об этом сообщило агентство здравоохранения страны, передает Reuters.

Ранее программа по вакцинации в Швеции ограничивалась лицами в возрасте от 18 лет.

"Сегодня мы решили, что молодые люди в возрасте от 16 до 17 лет должны быть охвачены программой вакцинации", - сказал на пресс-конференции руководитель агентства здравоохранения Йохан Карлсон.

Более половины взрослого населения Швеции получили по крайней мере одну дозу вакцины, а чуть менее трети полностью вакцинированы.

В сравнении с показателями третьей волны пандемии в Швеции весной, количество смертей, новых случаев и госпитализаций упали за последние недели.

Напомним, в службе здравоохранения Швеции 11 июня выразили обеспокоенность локальными вспышками варианта коронавируса Delta, впервые обнаруженного в Индии. Жителей страны призывают делать прививки, чтобы избежать четвертой волны пандемии.

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