Швейцария ослабляет карантин: разрешат проводить концерты и спортивные соревнования

В Швейцарии решили ослабить карантинные ограничения со следующей недели. Такое решение приняли власти 14 апреля несмотря на то, что ситуация с коронавирусом остается напряженной.

Власти Швейцарии приняли решение с 19 апреля разрешить открыть ресторанам террасы. Также можно будет работать кинотеатрам, театрам и концертным площадкам. Кроме того, можно будет проводить спортивные мероприятия с аудиторией.

Университеты и центры образования для взрослых могут возобновить занятия, но с некоторыми ограничениями.

В то же время власти настаивают на соблюдении дистанции и масочного режима. Ситуация с коронавирусом в стране все еще остается напряженной.

Ослабление карантина в Швейцарии объясняют тем, что уже потеплело и люди могут больше бывать на свежем воздухе. Кроме того, большая часть населения страны уже вакцинирована.