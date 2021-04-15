Швейцария ослабляет карантин: разрешат проводить концерты и спортивные соревнования
В Швейцарии решили ослабить карантинные ограничения со следующей недели. Такое решение приняли власти 14 апреля несмотря на то, что ситуация с коронавирусом остается напряженной.
Об этом сообщает Reuters.
Власти Швейцарии приняли решение с 19 апреля разрешить открыть ресторанам террасы. Также можно будет работать кинотеатрам, театрам и концертным площадкам. Кроме того, можно будет проводить спортивные мероприятия с аудиторией.
Университеты и центры образования для взрослых могут возобновить занятия, но с некоторыми ограничениями.
В то же время власти настаивают на соблюдении дистанции и масочного режима. Ситуация с коронавирусом в стране все еще остается напряженной.
Ослабление карантина в Швейцарии объясняют тем, что уже потеплело и люди могут больше бывать на свежем воздухе. Кроме того, большая часть населения страны уже вакцинирована.
"Во-первых, благодаря погоде мы можем больше выходить на улицу. Во-вторых, большая часть наиболее уязвимых слоев населения уже вакцинирована. Мы считаем, что риск оправдан", - сказал министр здравоохранения Ален Берсет.
Напомним, в Турции наоборот власти ужесточают карантин. Там зафиксировали новый рекорд заболеваемости коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Норвегии ослабляют карантин. Там снизилось число заражений и власти разрешат публичные мероприятия.