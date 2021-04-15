Швейцарія послаблює карантин: дозволять проводити концерти і спортивні змагання
У Швейцарії вирішили послабити карантинні обмеження з наступного тижня. Таке рішення прийняла влада 14 квітня, хоча ситуація з коронавірусом залишається напруженою.
Про це повідомляє Reuters.
Влада Швейцарії ухвалила рішення з 19 квітня дозволити відкрити ресторанам тераси. Також можна буде працювати кінотеатрам, театрам і концертним майданчикам. Крім того, можна буде проводити спортивні заходи з аудиторією.
Університети й центри освіти для дорослих можуть відновити заняття, але з деякими обмеженнями.
В той же час, влада наполягає на дотриманні дистанції й масочного режиму. Ситуація з коронавірусом в країні все ще залишається напруженою.
Ослаблення карантину в Швейцарії пояснюють тим, що вже потепліло і люди можуть більше бувати на свіжому повітрі. Крім того, велика частина населення країни вже вакцинована.
"По-перше, завдяки погоді ми можемо виходити на вулицю. По-друге, велика частина найбільш вразливих верств населення вже вакцинована. Ми вважаємо, що ризик виправданий", - сказав міністр охорони здоров'я Ален Берсет.
Нагадаємо, у Туреччині навпаки влада посилює карантин. Там зафіксували новий рекорд захворюваності коронавірусом.
Раніше повідомлялося, що у Норвегії послаблюють карантин. Там знизилося число заражень і влада дозволяє публічні заходи.