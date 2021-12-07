Швейцария снова привлечет армию для борьбы с пандемией COVID

Правительство Швейцарии направит до 2 500 военнослужащих, чтобы помочь региональным властям справиться с пандемией коронавируса. Снова задействовать армию для поддержки системы здравоохранения пришлось в связи с ростом числа инфицированных COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В 2020 году Швейцария дважды использовала вооруженные силы для борьбы с пандемией. Это позволило местным властям запрашивать помощь военных для ухода за пациентами или их транспортировки, а также для поддержки кампании вакцинации.

Правительство страны заявило, что снова попросит парламент утвердить эту меру, которая продлится до 31 марта.

На сегодняшний день в Швейцарии регистрируют рост заболеваемости коронавирусом. Это создало нагрузку на некоторые больницы, поскольку швейцарское правительство пытается сохранить экономику открытой. Сейчас в медучреждениях занято почти 79% отделений интенсивной терапии.

Только 66% населения Швейцарии от 12 лет и старше полностью вакцинированы, несмотря на неоднократные публичные кампании по поощрению несогласных делать прививки.