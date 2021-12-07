Швейцария снова привлечет армию для борьбы с пандемией COVID

Правительство Швейцарии направит до 2 500 военнослужащих, чтобы помочь региональным властям справиться с пандемией коронавируса. Снова задействовать армию для поддержки системы здравоохранения пришлось в связи с ростом числа инфицированных COVID.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В 2020 году Швейцария дважды использовала вооруженные силы для борьбы с пандемией. Это позволило местным властям запрашивать помощь военных для ухода за пациентами или их транспортировки, а также для поддержки кампании вакцинации.
Правительство страны заявило, что снова попросит парламент утвердить эту меру, которая продлится до 31 марта.
На сегодняшний день в Швейцарии регистрируют рост заболеваемости коронавирусом. Это создало нагрузку на некоторые больницы, поскольку швейцарское правительство пытается сохранить экономику открытой. Сейчас в медучреждениях занято почти 79% отделений интенсивной терапии.
Только 66% населения Швейцарии от 12 лет и старше полностью вакцинированы, несмотря на неоднократные публичные кампании по поощрению несогласных делать прививки.
Напомним, с 3 января следующего годо британская компания Emergex начнет клинические испытания вакцины второго поколения против COVID-19, простого в применении пластыря для кожи, который использует Т-клетки для уничтожения инфицированных клеток. Такой способ может обеспечить более длительный иммунитет, чем нынешние вакцины.