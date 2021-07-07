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В Сиднее продлили карантин из-за "Дельта" штамма

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Сидней, Среда 07 июля 2021 18:53
В Сиднее продлили карантин из-за "Дельта" штамма Фото: в Сиднее продлили карантин из-за "Дельта" штамма (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Глава австралийского штата Новый Южный Уэльс принял решение продлить карантин в Сиднее еще на неделю. Число новых случаев заражения коронавирусом продолжают расти, в частности, из-за "Дельта" штамма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сидней закрыли на карантин 26 июня, так как вспышка "Дельта" штамма убедила чиновников ужесточить ограничения в стране, которая медленно проводит вакцинацию. Строгий запрет на пребывание дома должен был закончиться в пятницу, но теперь он действует до 16 июля.

"Этот штамм "Дельта" меняет ситуацию, он чрезвычайно трансмиссивен и более заразен, чем любая другая форма вируса, которую мы видели", - заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклиан.

Напомним, ранее в австралийском Перте объявили четырехдневный карантин, а Сидней изолировался на две недели до 9 июля.

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