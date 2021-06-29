Самый населенный штат в Австралии стал заложником штамма "Дельта": карантин ужесточили
Самый густонаселенный штат Австралии, Новый Южный Уэльс пострадал от коронавируса "Дельта". В результате власти ужесточили карантин в этом штате и других районах.
Об этом сообщает Reuters.
Вспышка в столице Нового Южного Уэльса Сиднее, связанная с этим вариантом, выросла до почти 150 случаев. Беспокойство о том, что штамм может спровоцировать крупные вспышки, вынудило заблокировать три крупных города и ввести ограничения в других районах. Это коснулось более 20 миллионов австралийцев, или около 80% населения.
В Перте объявили четырехдневный карантин со вторника. А Сидней уйдет на изоляцию на две недели до 9 июля, а в Дарвине карантин продлили на трое суток. Квинсленд с вечера вторника наложит экстренную трехдневную изоляцию в столице Брисбена и некоторых соседних регионах.
"Риск реален, и мы должны действовать быстро, нам нужно действовать усердно, нам нужно действовать быстро", - сказала премьер-министр Квинсленда Аннастасия Палащук.
Также, чтобы предотвратить заражения опасным штаммом, власти Австралии объявили об увеличении количества вакцинаций. Людей обязали делать обязательные прививки для пожилых работников из группы высокого риска и сотрудников в карантинных отелях.
Напомним, что в Германии также столкнулись с увеличением случаев коронавируса "Дельта". Там усилили вакцинацию.
Ранее сообщалось, что жителей Израиля будут штрафовать за поездки в страны, где ситуация с коронавирусом опасна.