Сидней открывает границы для иностранцев: больше никакой изоляции

Сидней открывает границы для иностранных путешественников со следующего месяца. Об этом заявили власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте объявил 15 октября, что с 1 ноября полностью вакцинированные путешественники должны будут сдавать отрицательный результат перед вылетом в Сидней, но им больше не придется проходить карантин по прибытии.

В настоящее время любой, кто въезжает в Австралию, должен получить специальное разрешение и заплатить несколько тысяч долларов, чтобы пройти изоляцию в гостиничном номере на 14 дней.