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Сидней открывает границы для иностранцев: больше никакой изоляции

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Австралия, Пятница 15 октября 2021 07:35
Сидней открывает границы для иностранцев: больше никакой изоляции Фото: Сидней открывает границы для иностранцев (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Сидней открывает границы для иностранных путешественников со следующего месяца. Об этом заявили власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте объявил 15 октября, что с 1 ноября полностью вакцинированные путешественники должны будут сдавать отрицательный результат перед вылетом в Сидней, но им больше не придется проходить карантин по прибытии.

В настоящее время любой, кто въезжает в Австралию, должен получить специальное разрешение и заплатить несколько тысяч долларов, чтобы пройти изоляцию в гостиничном номере на 14 дней.

"Для дважды вакцинированных людей во всем мире Сидней, Новый Южный Уэльс открыт для бизнеса. Карантин в отелях уйдет в прошлое. Это важный день для нашего государства", - сказал он.

Напомним, что в Сиднее отменили карантин, поскольку мегаполис достиг нужного уровня вакцинации. Для вакцинированных людей открыли бары, тренажерные залы и многое другое.

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