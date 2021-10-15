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Сідней відкриває кордони для іноземців: більше ніякої ізоляції

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Австралія, П'ятниця 15 жовтня 2021 07:35
Сідней відкриває кордони для іноземців: більше ніякої ізоляції Фото: Сідней відкриває кордони для іноземців (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Сідней відкриває кордони для іноземних мандрівників з наступного місяця. Про це заявила влада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу Домінік Перротте оголосив 15 жовтня, що з 1 листопада повністю вакциновані мандрівники повинні будуть здавати негативний результат перед вильотом в Сідней, але їм більше не доведеться проходити карантин після прибуття.

Зараз будь-хто, хто в'їжджає до Австралії, повинен отримати спеціальний дозвіл і заплатити кілька тисяч доларів, щоб пройти ізоляцію у готельному номері на 14 днів.

"Для двічі вакцинованих людей у всьому світі Сідней, Новий Південний Уельс відкритий для бізнесу. Карантин в готелях піде в минуле. Це важливий день для нашої держави", - сказав він.

Нагадаємо, що у Сіднеї скасували карантин, оскільки мегаполіс досяг потрібного рівня вакцинації. Для вакцинованих людей відкрили бари, тренажерні зали та багато іншого.

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