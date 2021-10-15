Сідней відкриває кордони для іноземців: більше ніякої ізоляції

Сідней відкриває кордони для іноземних мандрівників з наступного місяця. Про це заявила влада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу Домінік Перротте оголосив 15 жовтня, що з 1 листопада повністю вакциновані мандрівники повинні будуть здавати негативний результат перед вильотом в Сідней, але їм більше не доведеться проходити карантин після прибуття.

Зараз будь-хто, хто в'їжджає до Австралії, повинен отримати спеціальний дозвіл і заплатити кілька тисяч доларів, щоб пройти ізоляцію у готельному номері на 14 днів.