Сидней открывает границы для иностранцев: больше никакой изоляции

Сидней открывает границы для иностранных путешественников со следующего месяца. Об этом заявили власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
В настоящее время любой, кто въезжает в Австралию, должен получить специальное разрешение и заплатить несколько тысяч долларов, чтобы пройти изоляцию в гостиничном номере на 14 дней.
Напомним, что в Сиднее отменили карантин, поскольку мегаполис достиг нужного уровня вакцинации. Для вакцинированных людей открыли бары, тренажерные залы и многое другое.