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Сидней открывает границы для иностранцев: больше никакой изоляции

Автор: Наталья Скороход

Сидней открывает границы для иностранных путешественников со следующего месяца. Об этом заявили власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В настоящее время любой, кто въезжает в Австралию, должен получить специальное разрешение и заплатить несколько тысяч долларов, чтобы пройти изоляцию в гостиничном номере на 14 дней.

Напомним, что в Сиднее отменили карантин, поскольку мегаполис достиг нужного уровня вакцинации. Для вакцинированных людей открыли бары, тренажерные залы и многое другое.

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