Симптоми "Омікрону". МОЗ офіційно опублікував список
Фото: названо симптоми "Омікрону" (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, які симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон". Найчастіші - нежить та головний біль.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення МОЗ.
У заражених "Омікроном" найчастіше спостерігають такі симптоми:
- нежить (73%),
- головний біль (67,5%),
- втома (63,5),
- чхання (60%),
- біль у горлі (59,6%).
Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який наразі домінує в Україні. Тому додатково можуть спостерігатись:
- кашель (43,5%),
- хриплий голос (35,7%),
- озноб чи тремтіння (30%),
- лихоманка (29,4%),
- втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%).
Попри те що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки, зазначили в МОЗ.
Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19.