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Симптоми "Омікрону". МОЗ офіційно опублікував список

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 10:32
Симптоми "Омікрону". МОЗ офіційно опублікував список Фото: названо симптоми "Омікрону" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, які симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон". Найчастіші - нежить та головний біль.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення МОЗ.

Симптоми &quot;Омікрону&quot;. МОЗ офіційно опублікував список

У заражених "Омікроном" найчастіше спостерігають такі симптоми:

  • нежить (73%),
  • головний біль (67,5%),
  • втома (63,5),
  • чхання (60%),
  • біль у горлі (59,6%).

Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який наразі домінує в Україні. Тому додатково можуть спостерігатись:

  • кашель (43,5%),
  • хриплий голос (35,7%),
  • озноб чи тремтіння (30%),
  • лихоманка (29,4%),
  • втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%).

Попри те що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки, зазначили в МОЗ.

Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19.

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