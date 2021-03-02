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Sinovac должен поставить вакцину до 6 марта, но сроки могут сместиться, - Минздрав

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 20:04
Sinovac должен поставить вакцину до 6 марта, но сроки могут сместиться, - Минздрав Фото: вакцина Sinovac (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что китайская компания Sinovac, по контракту, должна поставить вакцину от коронавируса в Украину до 6 марта. Однако, министр считает, что сроки поставки вакцины будут смещены.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Как пояснил Степанов, контракт предусматривает поставку вакцины в Украину в течение 30 календарных дней с момента регистрации вакцины, а Китай ее зарегистрировал 6 февраля.

"Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть до 6 марта они должны поставить (в Украину - ред.). Но они должны поставить вакцину с эффективностью не менее 70%, это было наше требование", - сказал он.

Министр добавил, что сейчас Минздрав выясняет у контрагента, когда первая партия вакцины Sinovac прибудет в Украину.

"Я дал соответствующее поручение, чтобы выяснили у контрагента, но мне что-то подсказывает, чтобы будет перенос сроков по контракту", - отметил Степанов.

Напомним, 10 февраля Украина получила документы на регистрацию вакцины компании Sinovac.

Добавим, агентство Reuters заявляло, что поставки вакцины Sinovac в Украину могут задержаться до апреля.

Больше о вакцине Sinovac вы можете прочитать на РБК-Украина.

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