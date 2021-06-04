Ситуация с коронавирусом стабилизировалась на уровне августа 2020 года, - Радуцкий
Третья волна коронавирусной болезни почти утихла. Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась на уровне августа прошлого года.
Об этом заявил в Facebook председатель Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий.
Он рассказал, что из 71 тысячи коек, выделенных под лечение больных COVID-19, в настоящее время занято около 20 тысяч. Используется только каждая четвертая кровать, и есть устойчивая тенденция к уменьшению загруженности больниц.
"Количество" ковидных "больниц уменьшится вдвое - с 525 заведений до 257 единиц", - рассказал нардеп.
По словам Радуцкого, больницы вернутся к плановой медицине после того, как практически не принимали пациентов, где не подведен кислород, не хватало специалистов или медики одновременно работали с "ковидными" и "обычными" пациентами.
"Еще трудно прогнозировать масштабы четвертой волны пандемии, но мы в любом случае должны быть готовы. Именно поэтому решено изменить подход к финансированию инфекционных учреждений. Новый принцип предусматривает, что средства уплачиваются не за предоставленную услугу, а за готовность такую услугу оказать", - добавил Радуцкий.
Ранее Радуцкий заявлял, что у правительства есть основания ослабить карантин в Украине.
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине сокращается сеть больниц, которые принимают пациентов с COVID-19. Это вызвано тем, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется.