Ситуация с коронавирусом стабилизировалась на уровне августа 2020 года, - Радуцкий

Он рассказал, что из 71 тысячи коек, выделенных под лечение больных COVID-19, в настоящее время занято около 20 тысяч. Используется только каждая четвертая кровать, и есть устойчивая тенденция к уменьшению загруженности больниц.

"Количество" ковидных "больниц уменьшится вдвое - с 525 заведений до 257 единиц", - рассказал нардеп.

По словам Радуцкого, больницы вернутся к плановой медицине после того, как практически не принимали пациентов, где не подведен кислород, не хватало специалистов или медики одновременно работали с "ковидными" и "обычными" пациентами.

"Еще трудно прогнозировать масштабы четвертой волны пандемии, но мы в любом случае должны быть готовы. Именно поэтому решено изменить подход к финансированию инфекционных учреждений. Новый принцип предусматривает, что средства уплачиваются не за предоставленную услугу, а за готовность такую услугу оказать", - добавил Радуцкий.