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Ситуация с коронавирусом стабилизировалась на уровне августа 2020 года, - Радуцкий

Автор: Инна Собора

Третья волна коронавирусной болезни почти утихла. Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась на уровне августа прошлого года.

Об этом заявил в Facebook председатель Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий.

Он рассказал, что из 71 тысячи коек, выделенных под лечение больных COVID-19, в настоящее время занято около 20 тысяч. Используется только каждая четвертая кровать, и есть устойчивая тенденция к уменьшению загруженности больниц.

"Количество" ковидных "больниц уменьшится вдвое - с 525 заведений до 257 единиц", - рассказал нардеп.

По словам Радуцкого, больницы вернутся к плановой медицине после того, как практически не принимали пациентов, где не подведен кислород, не хватало специалистов или медики одновременно работали с "ковидными" и "обычными" пациентами.

"Еще трудно прогнозировать масштабы четвертой волны пандемии, но мы в любом случае должны быть готовы. Именно поэтому решено изменить подход к финансированию инфекционных учреждений. Новый принцип предусматривает, что средства уплачиваются не за предоставленную услугу, а за готовность такую услугу оказать", - добавил Радуцкий.

Ранее Радуцкий заявлял, что у правительства есть основания ослабить карантин в Украине.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине сокращается сеть больниц, которые принимают пациентов с COVID-19. Это вызвано тем, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

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