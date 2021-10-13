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Ситуация ухудшается. В Киеве COVID-больницы заполнены почти на половину

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Киев, Среда 13 октября 2021 10:29
Ситуация ухудшается. В Киеве COVID-больницы заполнены почти на половину Фото: в Киеве COVID-больницы заполнены почти на половину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 13 октября отделения столичных больниц, принимающих больных коронавирусом заполнены почти на 47%. В городе ежесуточно госпитализируют 300 инфицированных пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.

По его словам, Александровская больница, которая является опорным медучреждением для приема COVID-больных, ежедневно принимает более 50 новых пациентов.

"Сегодня на стационарном лечении в Киеве, с подтвержденным диагнозом COVID-19, находятся 1837 пациентов. 1297 из них - в тяжелом состоянии. 30 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 пациентов - на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержки нуждаются 1512 больных", - рассказал Кличко.

Он добавил, что сегодня в стационарах с подозрением на коронавирус находится 195 человек.

"Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, попадающих в больницу с коронавирусом, - непривитые. К тому же у невакцинированных больных чаще случаются осложнения вследствие болезни", - отметил Кличко.

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