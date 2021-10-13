Ситуація погіршується. У Києві COVID-лікарні заповнені майже на половину

Станом на сьогодні, 13 жовтня відділення столичних лікарень, що приймають хворих коронавірусом заповнені майже на 47%. У місті щодоби госпіталізують 300 інфікованих пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Віталія Кличка.

За його словами, Олександрівська лікарня, що є опорним медзакладом для приймання COVID-хворих, щодня приймає понад 50 нових пацієнтів.

"Сьогодні на стаціонарному лікуванні в Києві, з підтвердженим діагнозом COVID-19, перебувають 1837 пацієнтів. 1297 з них - у важкому стані. 30 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. Ще 155 пацієнтів - на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1512 хворих", - розповів Кличко.

Він додав, що сьогодні в стаціонарах з підозрою на COVID-19 знаходиться 195 людей.

"Інфекціоністи підкреслюють, що понад 95% пацієнтів, які потрапляють у лікарню з коронавірусом, - нещеплені. До того ж у невакцинованих хворих частіше трапляються ускладнення внаслідок хвороби", - зазначив Кличко.