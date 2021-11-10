Ситуация ухудшается: Кличко предупредил о возможности введения полного локдауна в Киеве

Киев находится в "красной" зоне и ситуация ухудшается. Мэр Киева Виталий Кличко призывает людей соблюдать правила, чтобы не ввести в городе полный локдаун.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на срочный брифинг мэра города Виталия Кличко.

Он обратился к киевлянам с просьбой не посещать общественные места, если в этом нет нужды.

"Мы не закрыли торгово-развлекательные центры, транспорт для вакцинированных, но ситуация ухудшается. Давайте не доводить ее до полного локдауна", - заявил он.

По его словам, в Киеве очереди в ритуальную службу за справками о смерти и очереди в крематорий.

"У нас очереди из скорых в приемных отделениях больниц. Кто-то не верит в это и говорит всяческие глупости?! Так пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных", - заявил мэр Киева.

Карантин в Киеве

С 1 ноября только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно посещать:

заведения питания,

гостиницы,

учреждения и заведения социальной защиты,

спортзалы и фитнес-центры,

ЦПАУ,

Управление труда и соцзащиты,

Управление пенсионного фонда,

ТРЦ;

Детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Сколько может длиться усиленный карантин в Киеве

Ранее Кличко сообщал, что Киев может находиться в "красной" зоне эпидемической опасности в течение месяца. Положительной динамики понижения заболеваемости в городе пока нет.

Антирекорды по коронавирусу

В Киеве за 9 ноября зафиксировали 73 летальных случая от коронавируса. Это самый большой показатель в столице с начала пандемии. Кроме того, город в антилидерах по суточной статистике COVID-19. В частности, за сутки в Киеве обнаружили 1740 новых заражений коронавирусом.