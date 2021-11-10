Ситуація погіршується: Кличко попередив про можливість введення повного локдауну в Києві
Київ перебуває в "червоній" зоні і ситуація погіршується. Мер Києва Віталій Кличко закликає людей дотримуватись правил, щоб не ввести в місті повний локдаун.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на терміновий брифінг мера міста Віталія Кличка.
Він звернувся до киян з проханням не відвідувати громадські місця, якщо в цьому немає потреби.
"Ми не закрили торгово-розважальні центри, транспорт для вакцинованих, але ситуація погіршується. Давайте не доводити її до повного локдауну", - заявив він.
За його словами, у Києві черги в ритуальну службу за довідками про смерть і черги в крематорій.
"У нас черги із швидких у приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці?! То підіть і подивіться! Поговоріть із лікарями та родичами хворих", - заявив мер Києва.
Карантин у Києві
З 1 листопада тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна відвідувати:
- заклади харчування,
- готель,
- установи та заклади соціального захисту,
- спортзали та фітнес-центри,
- ЦНАП,
- Управління праці та соцзахисту,
- Управління Пенсійного фонду,
- ТРЦ;
Дітям і підліткам відвідувати ТРЦ можна тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.
Скільки може тривати посилений карантин в Києві
Раніше Кличко повідомляв, що Київ може перебувати в "червоній" зоні епідемічної небезпеки протягом місяця. Позитивної динаміки на пониження захворюваності у місті поки що немає.
Антирекорди по коронавірусу
У Києві за 9 листопада зафіксували 73 летальних випадки від коронавірусу. Це найбільший показник у столиці від початку пандемії. Крім того, місто в антилідерах добової статистики по COVID-19. Зокрема, за добу у Києві виявили 1740 нових заражень коронавірусом.