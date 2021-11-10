Ситуація погіршується: Кличко попередив про можливість введення повного локдауну в Києві

Київ перебуває в "червоній" зоні і ситуація погіршується. Мер Києва Віталій Кличко закликає людей дотримуватись правил, щоб не ввести в місті повний локдаун.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на терміновий брифінг мера міста Віталія Кличка.

Він звернувся до киян з проханням не відвідувати громадські місця, якщо в цьому немає потреби.

"Ми не закрили торгово-розважальні центри, транспорт для вакцинованих, але ситуація погіршується. Давайте не доводити її до повного локдауну", - заявив він.

За його словами, у Києві черги в ритуальну службу за довідками про смерть і черги в крематорій.

"У нас черги із швидких у приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці?! То підіть і подивіться! Поговоріть із лікарями та родичами хворих", - заявив мер Києва.

Карантин у Києві

З 1 листопада тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна відвідувати:

заклади харчування,

готель,

установи та заклади соціального захисту,

спортзали та фітнес-центри,

ЦНАП,

Управління праці та соцзахисту,

Управління Пенсійного фонду,

ТРЦ;

Дітям і підліткам відвідувати ТРЦ можна тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

Скільки може тривати посилений карантин в Києві

Раніше Кличко повідомляв, що Київ може перебувати в "червоній" зоні епідемічної небезпеки протягом місяця. Позитивної динаміки на пониження захворюваності у місті поки що немає.

Антирекорди по коронавірусу

У Києві за 9 листопада зафіксували 73 летальних випадки від коронавірусу. Це найбільший показник у столиці від початку пандемії. Крім того, місто в антилідерах добової статистики по COVID-19. Зокрема, за добу у Києві виявили 1740 нових заражень коронавірусом.