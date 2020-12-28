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Может сказываться на памяти: какие последствия COVID-19 для организма человека

Новина українською → Киев, Понедельник 28 декабря 2020 12:05
Может сказываться на памяти: какие последствия COVID-19 для организма человека Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Коронавирус может влиять на различные органы человека. Он может приводить к осложнениям совершенно разной степени - от легких к более сложным.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина академик НАН Сергей Комисаренко.

В частности, коронавирус может поражать центральную нервную систему человека, сообщил ученый.

"То есть сказываться на памяти, на поведении, вызывать симптомы, похожие на инсульт, бить по сердцу, вызвать заболевание, похожее на инфаркт миокарда и приводить к смерти", - отметил он.

По словам ученого, из-за влияния на центральную нервную систему вирус может приводить и к суицидам. Это может быть депрессия, это может быть потеря сознания.

Комиссаренко отметил, что у разных людей могут быть разные осложнения, они могут быть короткими, могут быть долговременными.

"Примерно треть людей имеет осложнения с нервной системой - центральной или периферической. Примерно у трети происходит активация системы гемостаза, поэтому могут возникать многочисленные тромбозы, в частности легких. Может быть сложное воспаление легких, может бить по почкам", - отметил он.

Напомним, в Национальной академии наук Украины заявили о необходимости приема витаминов при COVID.

Отметим, что COVID-19 могут заболеть не все, у людей просто может быть мощная иммунная система.

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