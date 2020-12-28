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Може позначатися на пам'яті: які наслідки COVID-19 для організму людини

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 грудня 2020 12:05
Може позначатися на пам'яті: які наслідки COVID-19 для організму людини Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

Коронавірус може впливати на різні органи людини. Він може призводити до ускладнень зовсім різного ступеня - від легких до більш складних.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна академік НАН Сергій Комісаренко.

Зокрема, коронавірус може вражати центральну нервову систему людини, повідомив вчений.

"Тобто позначатися на пам'яті, на поведінці, спричиняти симптоми, схожі на інсульт, бити по серцю, спричиняти захворювання, схоже на інфаркт міокарда, і призводити до смерті", - зазначив він.

За словами вченого, через вплив на центральну нервову систему вірус може призводити й до суїцидів. Це може бути депресія, це може бути втрата свідомості.

Комісаренко зазначив, що в різних людей можуть бути різні ускладнення, вони можуть бути короткими, можуть бути довготривалими.

"Приблизно третина людей має ускладнення з нервовою системою - чи то центральною, чи периферичною. Приблизно в третини відбувається активація системи гемостазу, тому можуть виникати численні тромбози, зокрема легень. Може бути досить складне запалення легень, може бити по нирках", - зазначив він.

Нагадаємо, у Національній академії наук України заявили про необхідність вживання вітамін при COVID.

Зазначимо, COVID-19 можуть захворіти не всі, у людей просто може бути потужна імунна система.

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