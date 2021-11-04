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Сколько доз вакцины нужно для достаточной защиты от COVID: ответ эксперта

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Четверг 04 ноября 2021 17:15
Сколько доз вакцины нужно для достаточной защиты от COVID: ответ эксперта Фото: сколько доз вакцины нужно для достаточной защиты от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Для достаточной защиты от коронавируса необходимо две дозы вакцины. В таком случае, уменьшается риск госпитализации и смерти от COVID.

Об этом на брифинге сообщил старший советник программы по иммунизации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Украине, доктор Умид Шарапов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Даже две дозы, которые сейчас получают люди, очень эффективны и очень хорошо защищают от тяжелых последствий COVID таких, как госпитализация и смерть", - заявил он.

Именно поэтому, по словам эксперта, многие страны сейчас придерживаются двухдозной стратегии, потому что самая главная задача для стран состоит в том, чтобы как можно больше людей вакцинировать двумя дозами.

Шапаров заявил, что бустерные дозы вакцины рекомендованы в некоторых странах, включая США, через шесть месяцев после полной вакцинации, а некоторым группам риска с определенными заболеваниями третью дозу нужно давать уже через 4 недели после второй дозы.

При этом, добавил эксперт, что решение о введении третьей дозы вакцины в странах зависят от многих факторов.

"Решение той или иной страны о начале кампании по введению третьей дозы зависит от многих факторов. В первую очередь, это зависит от того, какой охват прививками сейчас в той стране. Если мы говорим о странах, где сейчас охват прививками низкий, там приоритет должен быть на той части населения, которая еще не получила ни одной дозы", - заявил он.

Согласно исследованиям, заявил Шапаров, некоторые вакцины показывают, что требуется бустерная доза через шесть месяцев, например, для Pfizer.

"Причина - так работают некоторые вакцины, после некоторых прививок со временем снижается концентрация антител", - добавил он.

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