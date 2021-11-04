Скільки доз вакцини потрібно для достатнього захисту від COVID: відповідь експерта

Для достатнього захисту від коронавірусу необхідно дві дози вакцини. В такому випадку, зменшується ризик госпіталізації і смерті від COVID.

Про це на брифінгу повідомив старший радник програми з імунізації центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) в Україні, доктор Умід Шарапов, передає кореспондент РБК-Україна .

"Навіть дві дози, які зараз отримують люди, дуже ефективні і дуже добре захищають від важких наслідків таких, як госпіталізація і смерть", - заявив він.

Саме тому, за словами експерта, багато країн зараз дотримуються дводозної стратегії, тому що найголовніше завдання для країн полягає в тому, щоб якомога більше людей вакцинувати двома дозами.

Шапаров заявив, що бустерні дози вакцини рекомендовані в деяких країнах, включаючи США, через шість місяців після повної вакцинації, а деяким групам ризику з певними захворюваннями третю дозу потрібно давати вже через 4 тижні після другої дози.

При цьому, додав експерт, що рішення про введення третьої дози вакцини в країнах залежать від багатьох факторів.

"Рішення тієї чи іншої країни про початок кампанії по введенню третьої дози залежить від багатьох факторів. В першу чергу, це залежить від того, яке охоплення щепленнями зараз в тій країні. Якщо ми говоримо про країни, де зараз охоплення щепленнями низький, там пріоритет повинен бути на тій частині населення, яка ще не отримала жодної дози", - заявив він.

Згідно з дослідженнями, заявив Шапаров, деякі вакцини показують, що потрібна бустерна доза через шість місяців, наприклад, для Pfizer.

"Причина - так працюють деякі вакцини, після деяких щеплень з часом знижується концентрація антитіл", - додав він.