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Сколько случаев штамма "Дельта" зафиксировали в Украине: ответ Минздрава

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Украина, Пятница 03 сентября 2021 15:38
Сколько случаев штамма "Дельта" зафиксировали в Украине: ответ Минздрава Фото: по состоянию на 31 августа в Украине зафиксировали 855 случаев штамма "Дельта" (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

В Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 31 августа в Украине зафиксировали 855 случаев штамма коронавируса "Дельта".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ответ ведомства на запрос "Радио Свобода".

Сообщается, что 26 случаев подтвердили методом секвенирования, а 829 обнаружили с помощью таргетной полимеразной цепной реакции (ПЦР).

По данным Минздрава, больше всего случаев штамма коронавируса "Дельта" в:

  • Черновицкой (68);
  • Одесской (61);
  • Ровенской (60);
  • Ивано-Франковской (58);
  • Тернопольской областях (52).

"В Волынской, Киевской и Донецкой областях - по 47 случаев. В Харьковской области – 45, чуть меньше в Винницкой и Луганской областях – по 43, в Житомирской и Хмельницкой областях - по 39. При этом в Закарпатской области выявлено 37 случаев, на шесть случаев меньше в Полтавской. В Черниговской - 25 и на случай меньше во Львовской области (24). Почти одинаковое количество случаев - в Киеве (21), Черкасской (20) и Кировоградской (18) областях", - сообщили в министерстве.

Наименьшее количество случаев штамма "Дельта" зафиксировано в:

  • Запорожской (11);
  • Сумской (10);
  • Николаевской (4);
  • Днепропетровской (3);
  • Херсонской (2) областях.

Напомним, что штамм коронавируса"Дельта" зафиксировали уже в 170 странах мира.

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