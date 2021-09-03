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Скільки випадків штаму "Дельта" зафіксували в Україні: відповідь МОЗ

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Україна, П'ятниця 03 вересня 2021 15:38
Скільки випадків штаму "Дельта" зафіксували в Україні: відповідь МОЗ Фото: станом на 31 серпня в Україні зафіксували 855 випадків штаму "Дельта" (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

В Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що станом на 31 серпня в Україні зафіксували 855 випадків штаму коронавірусу "Дельта".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідь відомства на запит "Радіо Свобода".

Повідомляється, що 26 случаев підтвердили методом секвенування, а 829 виявили за допомогою таргетної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

За даними МОЗ, найбільше випадків штаму коронавірусу "Дельта зафіксовано у:

  • Чернівецькій (68);
  • Одеській (61);
  • Рівненській (60);
  • Івано-Франківській (58);
  • Тернопільській областях (52).

"У Волинській, Київській і Донецькій областях - по 47 випадків. У Харківській області – 45, трохи менше у Вінницькій та Луганській областях - по 43, у Житомирській та Хмельницькій областях - по 39. При цьому у Закарпатській області виявлено 37 випадків, на шість випадків менше у Полтавській. У Чернігівській - 25 і на випадок менше у Львівській області (24). Майже однакова кількість випадків – у Києві (21), Черкаській (20) та Кіровоградській (18) областях", - повідомили у міністерстві.

Найменшу кількість випадків штаму "Дельта" зафіксовано у:

  • Запорізькій (11);
  • Сумській (10);
  • Миколаївській (4);
  • Дніпропетровській (3);
  • Херсонській (2) областях.

Нагадаємо, що штам коронавірусу "Дельта" зафіксували вже у 170 країнах світу.

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