Скільки випадків штаму "Дельта" зафіксували в Україні: відповідь МОЗ
В Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що станом на 31 серпня в Україні зафіксували 855 випадків штаму коронавірусу "Дельта".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідь відомства на запит "Радіо Свобода".
Повідомляється, що 26 случаев підтвердили методом секвенування, а 829 виявили за допомогою таргетної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
За даними МОЗ, найбільше випадків штаму коронавірусу "Дельта зафіксовано у:
- Чернівецькій (68);
- Одеській (61);
- Рівненській (60);
- Івано-Франківській (58);
- Тернопільській областях (52).
"У Волинській, Київській і Донецькій областях - по 47 випадків. У Харківській області – 45, трохи менше у Вінницькій та Луганській областях - по 43, у Житомирській та Хмельницькій областях - по 39. При цьому у Закарпатській області виявлено 37 випадків, на шість випадків менше у Полтавській. У Чернігівській - 25 і на випадок менше у Львівській області (24). Майже однакова кількість випадків – у Києві (21), Черкаській (20) та Кіровоградській (18) областях", - повідомили у міністерстві.
Найменшу кількість випадків штаму "Дельта" зафіксовано у:
- Запорізькій (11);
- Сумській (10);
- Миколаївській (4);
- Дніпропетровській (3);
- Херсонській (2) областях.
Нагадаємо, що штам коронавірусу "Дельта" зафіксували вже у 170 країнах світу.