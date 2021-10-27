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Сколько украинцев младше 18 лет вакцинировали от COVID: статистика СНБО

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Киев, Среда 27 октября 2021 14:25
Сколько украинцев младше 18 лет вакцинировали от COVID: статистика СНБО Фото: вакцинация от COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на 27 октября вакцинацию от COVID прошли свыше 15 тысяч украинцев младше 18 лет. Большинство - в возрастной категории от 16 до 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы СНБО.

Согласно данным СНБО, в возрастной группе 12-16 лет на сегодня вакцинацию от COVID прошли 2 336 человек. Лидерами являются Черновицкая (426) и Днепропетровская (301) области, аутсайдерами Луганская (18) и Львовская (3) области.

В возрастной группе 16-18 лет вакцинацию от COVID прошли 12 703 человека. Из них в Киеве вакцинировали 1 225, в Днепропетровской - 924, Полтавской области - 830.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения разрешило COVID-вакцинацию для всех детей старше 12 лет, но от них требуется наличие всех остальных прививок.

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