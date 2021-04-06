Славянск ужесточил карантин: что под запретом
Карантин в Славянске усилили из-за коронавируса. В городе запретили все массовые мероприятия.
Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает издание "Славянск Деловой".
Новые ограничения касаются прежде всего спорта и культуры. В городе запрещены все массовые мероприятия.
В спортивных залах разрешено тренироваться (с соблюдением всех санитарных норм) только членам сборных команд областного и республиканского уровня. Всем фитнес клубам рекомендовано проводить занятия на открытом воздухе.
Всех горожан обязали носить защитные маски в общественных местах. Нарушителей ждет штраф.
Отметим, Славянск находится в "оранжевой" зоне.
Напомним, в Хмельницкой области со среды вводят ограничения "красной" зоны.
Кроме того, в центре города Сумы соблюдение масочного режима будут контролировать патрульные полицейские. Людей без масок не будут пускать на центральные улицы города.