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Славянск ужесточил карантин: что под запретом

Новина українською → Славянск, Вторник 06 апреля 2021 10:52
Славянск ужесточил карантин: что под запретом Фото: в Славянске усилили карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Карантин в Славянске усилили из-за коронавируса. В городе запретили все массовые мероприятия.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает издание "Славянск Деловой".

Новые ограничения касаются прежде всего спорта и культуры. В городе запрещены все массовые мероприятия.

В спортивных залах разрешено тренироваться (с соблюдением всех санитарных норм) только членам сборных команд областного и республиканского уровня. Всем фитнес клубам рекомендовано проводить занятия на открытом воздухе.

Всех горожан обязали носить защитные маски в общественных местах. Нарушителей ждет штраф.

Отметим, Славянск находится в "оранжевой" зоне.

Напомним, в Хмельницкой области со среды вводят ограничения "красной" зоны.

Кроме того, в центре города Сумы соблюдение масочного режима будут контролировать патрульные полицейские. Людей без масок не будут пускать на центральные улицы города.

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