Слов'янськ посилив карантин: що під забороною
Карантин у Слов'янську посилили через коронавірус. У місті заборонили всі масові заходи.
Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє видання "Слов'янськ Діловий".
Нові обмеження стосуються насамперед спорту і культури. В місті заборонені всі масові заходи.
У спортивних залах дозволяється тренуватися (з дотриманням усіх санітарних норм) тільки членам збірних команд обласного та республіканського рівня. Всім фітнес клубах рекомендовано проводити заняття на відкритому повітрі.
Всіх городян зобов'язали носити захисні маски в громадських місцях. Порушників чекає штраф.
Зазначимо, Слов'янськ знаходиться в "помаранчевій" зоні.
Нагадаємо, у Хмельницькій області з середи вводять обмеження "червоної" зони.
Крім того, в центрі міста Суми дотримання масочного режиму будуть контролювати патрульні поліцейські. Людей без масок не будуть пускати на центральні вулиці міста.