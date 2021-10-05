В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей
В Славянске Донецкой области из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей. Кроме того, не работает местное отделение для пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Славянска.
По словам заместителя руководителя Славянской городской ВГА Юрия Подлесного, в городе ежедневно фиксируют до 80 новых случаев COVID.
"Сейчас несколько случаев заболевания выявлены в Центре реабилитации детей на улице Короленко. Поэтому он находится на карантине ", - отметил он.
Также сообщается, что в городе не работает отделение для "ковидных" больных. Тех, кому нужна госпитализация, доставляют в больницы в городах Краматорск, Константиновка, Бахмут и Николаевка.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львове рекордное количество новых СOVID-пациентов в местной клинической больнице скорой медицинской помощи, в результате чего возле нее стоят очереди из "скорых".