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В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

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Славянск, Вторник 05 октября 2021 12:53
В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей Фото: в Славянске ухудшается ситуация с COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В Славянске Донецкой области из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей. Кроме того, не работает местное отделение для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Славянска.

По словам заместителя руководителя Славянской городской ВГА Юрия Подлесного, в городе ежедневно фиксируют до 80 новых случаев COVID.

"Сейчас несколько случаев заболевания выявлены в Центре реабилитации детей на улице Короленко. Поэтому он находится на карантине ", - отметил он.

Также сообщается, что в городе не работает отделение для "ковидных" больных. Тех, кому нужна госпитализация, доставляют в больницы в городах Краматорск, Константиновка, Бахмут и Николаевка.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове рекордное количество новых СOVID-пациентов в местной клинической больнице скорой медицинской помощи, в результате чего возле нее стоят очереди из "скорых".

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