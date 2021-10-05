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Возле больницы Львова образовалась очередь "скорых" с больными COVID

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Львов, Вторник 05 октября 2021 11:55
Возле больницы Львова образовалась очередь "скорых" с больными COVID Фото: возле больницы Львова образовалась очередь "скорых" с больными COVID (facebook.com/khrystyna kaspshyshak)
Автор: Мария Кучерявец

В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова зафиксировали рекордное количество новых СOVID-пациентов. Возле медучреждения образуются очереди из "скорых".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря больницы Кристину Каспшишак.

"Подъезд к изолятору, где принимают больных с подозрением. За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений от начала борьбы с пандемией - 81 человек", - написала она.

По словам пресс-секретаря, по состоянию на утро 5 октября в стационаре уже зарегистрировано 409 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из которых только один - вакцинирован.

Напомним, вчера мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город уже входит в "красную" зону адаптивного карантина.

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