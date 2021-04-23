Следующая партия Pfizer прибудет в Украину после 17 мая, - Ляшко

Международная инициатива по распределению вакцин COVAX назвала следующую дату поставки препарата Pfizer в Украину. После 17 мая ожидаются поставки 473 850 доз.
"Сегодня получили письмо от COVAX о возможности поставки очередной партии вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в количестве 473 850 уже на неделе с 17 мая", - написал Ляшко.
Ранее Ляшко заявлял, что до конца июня Украина должна получить 950 тысяч вакцины Pfizer.
РБК-Украина писало, что первая партия вакцины Pfizer прибыла в Украину утром 16 апреля. Украина получила 117 тысяч доз препарата Comirnaty в рамках глобального механизма COVAX.
Напомним, на сайте Кабинета министров опубликовали Национальный план вакцинопрофилактики коронавируса. В документе указано, сколько и какую вакцину планируют получить в период до 31 декабря 2021 года.