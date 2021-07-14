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Конституционный суд в Словакии отменил карантин для въезжающих без COVID-вакцинации

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Среда 14 июля 2021 12:21
Конституционный суд в Словакии отменил карантин для въезжающих без COVID-вакцинации Фото: в Словакии отменили обязательный карантин для въезжающих (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Конституционный суд (КС) Словакии отменил введенный властями страны карантин для въезжающих в страну без прививок от коронавируса. Ограничение действовали с 9 по 13 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию телеканала Markíza.

Обязанность также распространялась на совместно проживающих с ними членов семьи, которые не выезжали за границу.

После такого решения словацких властей оппозиция обратилась в Конституционный суд.

"Во вторник (13 июля) судьи приняли решение приостановить действие указа, регулирующего пограничный режим", - говорится в сообщении телеканала.

КС пока не комментировал подробности.

Ранее Украина возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией.

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