ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Конституційний суд у Словаччині скасував карантин для тих, хто в'їжджає без вакцинації

Новость на русском →
Середа 14 липня 2021 12:21
Конституційний суд у Словаччині скасував карантин для тих, хто в'їжджає без вакцинації Фото: у Словаччині скасували обов'язковий карантин для в'їжджаючих (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Конституційний суд (КС) Словаччини скасував введений владою країни карантин для в'їжджаючих в країну без щеплень від коронавірусу. Обмеження діяли з 9 по 13 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію телеканалу Markíza.

Обов'язок також поширювався на спільно проживаючих з ними членів сім'ї, які не виїжджали за кордон.

Після такого рішення Словацької влади опозиція звернулася до Конституційного суду.

"У вівторок (13 липня) судді прийняли рішення призупинити дію указу, що регулює прикордонний режим", - йдеться в повідомленні телеканалу.

КС поки не коментував подробиці.

Раніше Україна відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Словаччина Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус