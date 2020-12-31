Словакия объявила общенациональный локдаун с 1 января

Правительство Словакии на сегодняшнем внеочередном заседании приняло решение о введении жесткого общенационального карантина. Ограничения вступят в силу уже завтра, 1 января 2021 года.

Об этом сообщил словацкий телеканал ТА3.

Карантинные ограничения начнут действовать в 6:00 по киевскому времени. В стране закроются церкви, прекратят работу горнолыжные спуски, а отели не смогут принимать новых посетителей. Также запрещается ходить в гости друг к другу.

Тотальный карантин в стране будет действовать до 24 января 2021 года. Его ввели из-за роста числа смертельных случаев коронавируса, а также увеличения ежедневного количества новых случаев.

Напомним, на днях Словакия изменила свою Конституцию, чтобы законно продлить режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Однако сначала продление режима ЧП должен одобрить словацкий парламент.

Также РБК-Украина писало, что в Словакии чиновникам разрешили работать в офисе, несмотря на заражение коронавирусом.