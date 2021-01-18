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Словакия повторно протестирует всех своих граждан на COVID-19

Новина українською → Понедельник 18 января 2021 03:56
Словакия повторно протестирует всех своих граждан на COVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Словакия с 18 января снова запускает массовое тестирование на коронавирус. Всего в стране живут около 5,5 млн человек.

Об этом пишет DW.

Кроме того, с 26 января по 7 февраля власти страны ужесточают запрет на выход из дома: на работу смогут ходить только те, у кого есть негативный тест на коронавирус.

В октябре-ноябре 2020 года Словакии удалось протестировать практически всех жителей страны старше 10 лет.

Ранее сообщалось, что власти Словакии вводят в стране штраф в размере 10 тысяч евро за нарушения очередности вакцинации от коронавируса с использованием служебного положения.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Словакии Марек Крайчий заявил, что в стране выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании.

Кроме того, правительство Словакии приняло решение о введении жесткого общенационального карантина до 24 января.

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