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Словаччина повторно протестує всіх своїх громадян на COVID-19

Новость на русском → Понеділок 18 січня 2021 03:56
Словаччина повторно протестує всіх своїх громадян на COVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Словаччина з 18 січня знову запускає масове тестування на коронавірус. Всього в країні живуть близько 5,5 млн осіб.

Про це пише DW.

Крім того, з 26 січня по 7 лютого влада країни посилює заборону на вихід з будинку: на роботу зможуть ходити тільки ті, у кого є негативний тест на коронавірус.

У жовтні-листопаді 2020 року Словаччини вдалося протестувати практично всіх жителів країни старше 10 років.

Раніше повідомлялося, що влада Словаччини вводять в країні штраф у розмірі 10 тисяч євро за порушення черговості вакцинації від коронавіруса з використанням службового становища.

Нагадаємо, глава Міністерства охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчий заявив, що у країні виявили випадки зараження новим штамом коронавіруса, який вперше зафіксували у Великобританії.

Крім того, уряд Словаччини ухвалив рішення про введення жорсткого загальнонаціонального карантину до 24 січня.

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