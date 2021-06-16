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В Словении объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

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Среда 16 июня 2021 09:11
В Словении объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране Фото: в Словении заявили, что эпидемия коронавируса закончилась (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Глава Минздрава Словении Янез Поклукар заявил, что в его стране закончилась эпидемия коронавируса. В то же время он призвал к вакцинации.

Об этом сообщается в Twitter министерства.

В своем видеообращении Поклукар отметил, что с 16 июня эпидемия коронавирусной инфекции формально заканчивается.

"Это маленький шаг для человека и большой шаг для европейского общества", - сказал он.

Министр подчеркнул, что вакцинация по-прежнему является "ключевой общественной мерой здравоохранения".

"Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве, и те же ценности и цели применимы к вакцинации", - сказал Поклукар.

Ранее сообщалось, что в Словении 15 июня прекращают действие чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией COVID-19 восемь месяцев назад. Также отменят ряд карантинных ограничений.

РБК-Украина писало, что 15 июня правительство Латвии приняло решение отменить обязательное требование носить маски на улице.

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