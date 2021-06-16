В Словении объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране
Глава Минздрава Словении Янез Поклукар заявил, что в его стране закончилась эпидемия коронавируса. В то же время он призвал к вакцинации.
В своем видеообращении Поклукар отметил, что с 16 июня эпидемия коронавирусной инфекции формально заканчивается.
"Это маленький шаг для человека и большой шаг для европейского общества", - сказал он.
Министр подчеркнул, что вакцинация по-прежнему является "ключевой общественной мерой здравоохранения".
"Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве, и те же ценности и цели применимы к вакцинации", - сказал Поклукар.
Ранее сообщалось, что в Словении 15 июня прекращают действие чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией COVID-19 восемь месяцев назад. Также отменят ряд карантинных ограничений.
РБК-Украина писало, что 15 июня правительство Латвии приняло решение отменить обязательное требование носить маски на улице.