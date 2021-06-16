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У Словенії оголосили про закінчення епідемії коронавірусу в країні

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Середа 16 червня 2021 09:11
У Словенії оголосили про закінчення епідемії коронавірусу в країні Фото: у Словенії заявили, що епідемія коронавірусу закінчилася (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Глава МОЗ Словенії Янез Поклукар заявив, що в його країні закінчилася епідемія коронавірусу. Водночас він закликав до вакцинації.

Про це повідомляється в Twitter міністерства.

У своєму відеозверненні Поклукар зазначив, що з 16 червня епідемія коронавірусної інфекції формально закінчується.

"Це маленький крок для людини і великий крок для європейського суспільства", - сказав він.

Міністр підкреслив, що вакцинація як і раніше є "ключовою громадською мірою охорони здоров'я".

"Майбутнє ЄС базується на солідарності та співпраці, і ті ж цінності та цілі застосовуються до вакцинації", - сказав Поклукар.

Раніше повідомлялося, що в Словенії 15 червня припиняють дію надзвичайного стану, оголошеного у зв'язку з пандемією covid-19 вісім місяців тому. Також скасують низку карантинних обмежень.

РБК-Україна писало, що 15 червня уряд Латвії прийняв рішення скасувати обов'язкову вимогу носити маски на вулиці.

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