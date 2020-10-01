ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Словения ослабила правила въезда в страну для украинцев

Новина українською → Любляна, Четверг 01 октября 2020 14:57
Словения ослабила правила въезда в страну для украинцев Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Словении ослабило правила въезда в страну для граждан Украины. Для въезда в страну необходим отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Словении.

Так, с 1 октября разрешается въезд в Словению без прохождения 10-дневного карантина гражданам из третьих стран (в том числе из Украины) при наличии отрицательного результата теста на COVID-19. При этом отмечается, что тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов перед прилетом в страну.

Тест на COVID-19 необходимо сделать в учреждениях или организациях в странах ЕС, Шенгенскую зону, Словении.

Также тест можно сделать в лабораториях, которые Институт микробиологии и иммунологии Словении и Национальная лаборатория Словении по охране здоровья признали надежными или находятся в перечне Национальной лаборатории.

Напомним, 21 августа Словения внесла Украину в "красную зону". В связи с этим все туристы из Украины должны были пройти 14-дневную самоизоляцию.

Кроме того, Словения является одной из 52 стран, которые открыты для въезда украинцев.

Добавим, что 15 сентября правительство Словении объявило об официальном прекращении пандемии коронавируса, став первой европейской страной, сделавшей это.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Словения въезд Коронавирус
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Карантин и зонирование
Карантин и зонирование
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19