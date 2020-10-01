Словения ослабила правила въезда в страну для украинцев

Правительство Словении ослабило правила въезда в страну для граждан Украины. Для въезда в страну необходим отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Словении.

Так, с 1 октября разрешается въезд в Словению без прохождения 10-дневного карантина гражданам из третьих стран (в том числе из Украины) при наличии отрицательного результата теста на COVID-19. При этом отмечается, что тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов перед прилетом в страну.

Тест на COVID-19 необходимо сделать в учреждениях или организациях в странах ЕС, Шенгенскую зону, Словении.

Также тест можно сделать в лабораториях, которые Институт микробиологии и иммунологии Словении и Национальная лаборатория Словении по охране здоровья признали надежными или находятся в перечне Национальной лаборатории.

Напомним, 21 августа Словения внесла Украину в "красную зону". В связи с этим все туристы из Украины должны были пройти 14-дневную самоизоляцию.

Кроме того, Словения является одной из 52 стран, которые открыты для въезда украинцев.

Добавим, что 15 сентября правительство Словении объявило об официальном прекращении пандемии коронавируса, став первой европейской страной, сделавшей это.