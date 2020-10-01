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Словенія послабила правила в'їзду в країну для українців

Новость на русском → Любляна, Четвер 01 жовтня 2020 14:57
Словенія послабила правила в'їзду в країну для українців Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Словенії послабило правила в'їзду в країну для громадян України. Для в'їзду в країну необхідний негативний ПЛР-тест на COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Словенії.

Так, з 1 жовтня дозволяється в'їзд в Словенію без проходження 10-денного карантину громадянам третіх країн (в тому числі з України) при наявності негативного результату тесту на COVID-19. При цьому наголошується, що тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин перед прильотом в країну.

Тест на COVID-19 необхідно зробити в установах чи організаціях в країнах ЄС, Шенгенську зону, Словенії.

Також тест можна зробити в лабораторіях, які Інститут мікробіології та імунології Словенії і Національна лабораторія Словенії з охорони здоров'я визнали надійними або перебувають у переліку Національної лабораторії.

Нагадаємо, 21 серпня Словенія внесла Україну в "червону зону". У зв'язку з цим всі туристи з України повинні були пройти 14-денну самоізоляцію.

Крім того, Словенія є однією з 52 країн, які відкриті для в'їзду українців.

Додамо, що 15 вересня уряд Словенії оголосило про офіційне припинення пандемії коронавіруса, ставши першою європейською країною, яка це зробила.

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