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В случае локдауна транспорт ограничивать не будут, - Мининфраструктуры

Новина українською → Киев, Вторник 01 декабря 2020 10:24
В случае локдауна транспорт ограничивать не будут, - Мининфраструктуры Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Мининфраструктуры утверждают, что во время консультаций по введению локдауна ограничение транспорта не рассматривается. Финальных дат введения жесткого карантина пока нет.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает ТСН.

"Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения по функционированию различных отраслей, транспорт оставался работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим", - сказал Криклий.

Он уточнил, что не планируется ограничивать любой транспорт: городские, внутриобластные, междугородние перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять также не будут. Что касается международного авиасообщения, то следует учитывать ситуацию в другой стране.

"Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет", - подчеркнул Криклий.

Он также добавил, что нужно исходить из рационального подхода и люди будут передвигаться на общественном транспорте в основном из бизнес-потребностей.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что трехнедельный локдаун поможет сбалансировать рост заболеваемости коронавирусом до февраля.

РБК-Украина писало, что в Верховной раде ожидают от Кабмина решения по ужесточению карантина до 4 декабря.

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