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У випадку локдауну транспорт обмежувати не будуть, - Мінінфраструктури

Новость на русском → Київ, Вівторок 01 грудня 2020 10:24
У випадку локдауну транспорт обмежувати не будуть, - Мінінфраструктури Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Мінінфраструктури стверджують, що під час консультацій щодо введення локдауну обмеження транспорту не розглядається. Фінальних дат введення жорсткого карантину поки немає.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає ТСН.

"Навіть в тих країнах, які вводили деякі обмеження щодо функціонування різних галузей, транспорт залишався працювати. Це артерія в першу чергу для економіки. Інакше важко ділову активність підтримувати. Я буду наполягати, щоб транспорт залишався робочим", - сказав Криклій.

Він уточнив, що не планується обмежувати будь-який транспорт: міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення і залізниця будуть працювати. Внутрішні перельоти скасовувати також не будуть. Щодо міжнародного авіасполучення, то слід враховувати ситуацію в іншій країні.

"Окремі випадки можливі, але вони не розглядалися. Тривають консультації щодо запровадження більш жорсткого карантину, але фінальних дат немає", - підкреслив Криклій.

Він також додав, що потрібно виходити з раціонального підходу і люди будуть пересуватися на громадському транспорті в основному з бізнес-потреб.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов відзначав, що тритижневий локдаун допоможе збалансувати зростання захворюваності коронавірусом до лютого.

РБК-Україна писало, що у Верховній Раді очікують від Кабміну рішення щодо посилення карантину до 4 грудня.

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