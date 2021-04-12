ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Не слушайте тех, кто против вакцинации, - Ляшко

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 01:52
Не слушайте тех, кто против вакцинации, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко обратился к украинцам с советом. Он просит не слушать противников вакцинации от коронавируса.

Об этом шла речь в передаче "Рандеву с Яниной Соколовой".

Замминистра посоветовал украинцам не слушать только тех, кто отказывается вакцинироваться от коронавируса. По его мнению, лучше поговорить с теми, кто уже переболел COVID-19.

"Спросите у тех кто болел (коронавирусом, - ред.), как долго длилась болезнь, какие лекарственные средства приходилось принимать и какие последствия реабилитации после этой болезни. И после этого просто пропадают все сомнения о целесообразности вакцинации", - говорит Ляшко.

Он подчеркнул, что негативные риски, которые могут быть после вакцинации, не так опасны по сравнению с теми, которые могут возникнуть в результате болезни и после нее.

"Имея возможность, когда придет ваша очередь, вакцинируйтесь любым препаратом, который будет доступен", - призывает Ляшко.

Напомним, Ляшко рассказал, как ему удалось заболеть коронавирусом после вакцинации. До этого замминистра вакцинировался индийской вакциной AstraZeneса.

Ранее сообщалось, что в Польше заявили о 99% эффективности вакцинации населения от коронавируса. Там вакцинировали уже 5,5 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус вакцинация Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19