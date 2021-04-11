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Ляшко рассказал, как заболел коронавирусом после вакцинации

Новина українською → Украина, Воскресенье 11 апреля 2021 23:56
Ляшко рассказал, как заболел коронавирусом после вакцинации Фото: Виктор Ляшко рассказал о болезни после вакцинации ( Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как заболел коронавирусом после вакцинации. Как известно, до этого он делал прививку индийской вакциной AstraZeneса.

Об этом шла речь в передаче "Рандеву с Яниной Соколовой".

По словам Ляшко, симптомы болезни у него начались на 11-й день после введения вакцины. А положительный тест на коронавирус он получил на 13-й день после вакцинации.

Ляшко объясняет, что после вакцинации, в его случае индийской вакциной AstraZeneса, должно пройти 22 дня после введения первой дозы. Об этом сказано в инструкции от производителя. Только по истечению этого периода начинается максимально гарантированная защита. Она длиться 90 дней, а после этого нужно ввести вторую дозу вакцины.

"После этого мы будем иметь гарантированный иммунитет приблизительно на год", - уточнил Ляшко.

Заразил коронавирусом главного санитарного врача страны его коллега еще до того, как истекло 22 дня и вакцина начала работать. Но благодаря вакцинации болезнь проходила в легкой форме.

"Даже заболев на 11-й день после вакцинации, болезнь у меня протекала легко. Симптомы, который я имел: один день температура до 38, на второй день я уже поехал сдавать тест на собственном транспорте, поскольку мне пришло сообщение от коллеги, что у него позитивный тест. Все остальные дни я пил много воды и пребывал больше на изоляции, а не болел коронавирусной болезнью. Больше симптомов у меня не было", - говорит Ляшко.

Напомним, Ляшко рассказал, в каком случае в Украине может закончиться пандемия коронавируса. С вирусом можно покончить за три недели.

Ранее сообщалось, сколько госпитализаций может выдержать украинская медицина.

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