Главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как заболел коронавирусом после вакцинации. Как известно, до этого он делал прививку индийской вакциной AstraZeneса.

По словам Ляшко, симптомы болезни у него начались на 11-й день после введения вакцины. А положительный тест на коронавирус он получил на 13-й день после вакцинации.

Ляшко объясняет, что после вакцинации, в его случае индийской вакциной AstraZeneса, должно пройти 22 дня после введения первой дозы. Об этом сказано в инструкции от производителя. Только по истечению этого периода начинается максимально гарантированная защита. Она длиться 90 дней, а после этого нужно ввести вторую дозу вакцины.

"После этого мы будем иметь гарантированный иммунитет приблизительно на год", - уточнил Ляшко.

Заразил коронавирусом главного санитарного врача страны его коллега еще до того, как истекло 22 дня и вакцина начала работать. Но благодаря вакцинации болезнь проходила в легкой форме.

"Даже заболев на 11-й день после вакцинации, болезнь у меня протекала легко. Симптомы, который я имел: один день температура до 38, на второй день я уже поехал сдавать тест на собственном транспорте, поскольку мне пришло сообщение от коллеги, что у него позитивный тест. Все остальные дни я пил много воды и пребывал больше на изоляции, а не болел коронавирусной болезнью. Больше симптомов у меня не было", - говорит Ляшко.