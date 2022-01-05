На смену "Омикрону": эксперты допускают появление других штаммов коронавируса

Эксперты сходятся в том, что "Омикроном" дело не закончится. В мире будут появляться все новые и новые варианты, которые будут вытеснять своих "собратьев".

"Варианты вирусов конкурируют друг с другом. Были даже более опасные варианты, чем "Альфа", "Бета" и "Гамма", но они не были такими контагиозными. "Дельта" вытеснил всех их. А совсем недавно появился "Омикрон" и он уже вытесняет "Дельту", потому что он более заразный. Он в два-три раза эффективнее заражает других людей, чем "Дельта". И он вызывает сравнительно меньше госпитализаций и смертей", - отметил директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.

Возможно ли, что следующий мутант будет еще менее агрессивным, но более заразным? Похоже, что именно по этому пути пошел вирус, говорит доктор медицинских наук, профессор Владимир Широбоков.

"Думаю, что "Омикрон" - предвестник того, что вирус будет переходить в легкую стадию, как и другие респираторные вирусные инфекции. На мой взгляд, появление этого варианта – это не драма, а начало конца пандемии. Всегда менее агрессивные штаммы вытесняли более агрессивные. И думаю, что за счет "Омикрона" и похожих к нему штаммов будет окончание пандемии", - сказал изданию вирусолог.